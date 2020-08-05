Kale Mahallesine iki tesis
Kale Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Eski Karakol Binasının restorasyon çalışmalarını tamamladıklarını kaydeden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Bu tarihi binamız Çorum Belediyesi Aile Eğitim ve Danışmanlık Merkezi ve Güngörmüşler Sosyal Tesisleri olarak Kale Mahallesi ve tüm Çorum halkına hizmet vermeye başladı.” dedi.
Güncel 05.08.2020, 15:13
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