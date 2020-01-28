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“Kale içinde onay verilen yapılarda yıkım sürecek”

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çorum Kalesi içerisinde metruk yapılar için geçtiğimiz Aralık ayında başlayan yıkım çalışmalarının onay geldikçe devam edeceğini söyledi.

“Kale içinde onay verilen yapılarda yıkım sürecek”

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çorum Kalesi içerisinde metruk yapılar için geçtiğimiz Aralık ayında başlayan yıkım çalışmalarının onay geldikçe devam edeceğini söyledi.

28 Ocak 2020 Salı 00:04
“Kale içinde onay verilen yapılarda yıkım sürecek”

Belediye Meclisi’nin olağanüstü toplantısında Çorum Kalesi’ndeki çalışmalarla ilgili de bilgi veren Belediye Başkanı Aşgın, Kale civarındaki alanların kentsel dönüşümü için çalışmaların devam ettiğini ve Kale içindeki projeyi de Çorum adına önemsediklerini açıkladı.

Çorum Kalesi’nin turizme kazandırılması konusunda çalışmaların startını verdiklerini ve Kale içinde harabe yapıların yıkım çalışmalarının sürdüğünü anlatan Belediye Başkanı Aşgın, “Male içindeki 4 tane harabe bölümü yıktık. Kale içinde 39 adet yıkılacak yapı tespit edilmiş durumda. Bunlardan 9 tanesinin yıkımı için onayımızı aldık. Diğerleriyle ilgili kurul karar verdikçe yıkım yapılacak. Surlarla bitişik olan binaların da yıkımı yapılacak. Ama surlara zarar vermemek adına onlara daha fazla özen gösteriyoruz. Yıkımlar bittikten sonra ise kafe, oturma ve rekreasyon alanları ile Tarihi Çorum Kalesi, artık bir cazibe merkezi haline gelecek” şeklinde konuştu.

(Volkan SINAYUÇ)

Son Güncelleme: 28.01.2020 00:17
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