Kale içerisindeki binaların büyük bölümü yıkıldı

Çorum Kalesi'nin restorasyon projesi kapsamında kale içerisinde bulunan metruk binaların yıkımı tüm hızıyla sürüyor. Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat yıkım bölgesinde yaptığı açıklamada, “Tüm çalışmalar tamamlandıktan sonra Kale’nin içerisinde sanat galerisi, konservatuar, Çorum evi, yöresel yemeklerin ikram edildiği bir restoran, bebek kütüphanesi gibi pek çok şey olacak” dedi.

4 TESCİLLİ YAPI VAR

Çorum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, yıkımına başlanan Kale’de Çorum Haber’e açıklamalarda bulundu. Kale’deki dönüşüm sürecini anlatan Başkan Yardımcısı Yağbat, çalışmaların son sürat sürdüğünü dile getirdi. Yağbat, “Şu anda kale duvarlarının etrafını açmak için yıkım çalışmalarını devam ettiriyoruz. Kale’nin içinde toplam 42 tane parselimiz vardı, camiimizle birlikte ise 4 tescilli yapımız vardı. Bu tescilli yapılarımızı muhafaza ediyoruz, geriye kalan binaların yıkım iznini Anıtlar Kurulu’ndan aldık. Yıkımlara devam ediyoruz” dedi.

İHALE YAPILDI

Çalışmaların geldiği aşamadan da bahseden Yağbat, “Kale duvarlarının restarosyonu için dün ihale yapıldı. İhalenin değerlendirme süreci devam ediyor. Biz Çorum Belediyesi olarak kaleye çok önem veriyoruz. Bu önem çerçevesinde 2 aşamalı olarak kalenin planlamasını yaptık. Bir tanesi kalenin sur duvarlarının restorasyon projesinin hazırlanması. O aşama ihale yapıldı. Bir diğer aşama da içinin fonksiyonlandırılması, yaşayan bir alan haline gelmesi için yapılacak çalışmalar” ifadelerine yer verdi.

KALE, YAŞAYAN ALAN OLACAK

Konuşmasını sürdüren Yağbat, “Biz belediye olarak buradaki alanın Çorum turizmine kazandırılması kadar, hemşehrilerimize de hizmet etmesini amaçlıyoruz. Bu anlamda bir butik otel, konservatuvar, çocuk oyuncakları müzesi, bebek kütüphanesi, Çorum’un kültürel geçmişini yansıtacak bir Çorum evi, geleneksel yemek ve etkinlik alanları, sanat galerisi ile Kalemizi yaşayan bir alan haline getireceğiz. Birkaç ay içinde proje hazırlanıp kurula sunulacak” açıklamasında bulundu.

ÇORUM KALESİ

Şehir merkezinde yer alan ve Selçuklu mimarisi özelliği taşıyan Çorum Kalesi'ne ait ilk yazılı belgeler, M.S. 1571 tarihlidir. M.S. 1577 tarihli belgede, kaleden 'Sultan Süleyman Hayratı' olarak söz edilmektedir. 16'ncı yüzyılda Çorum'a gelen Evliya Çelebi, şehrin kıble yönündeki kalenin, Sultan Kılıçarslan tarafından inşa edilmiş, Selçuklu yapısı olduğunu söylemiştir. Kare planlı olan kalede, yapı malzemesi olarak kesme taş, moloz taş ve Roma-Bizans dönemlerine ait devşirme taşlar da kullanılmıştır. Kalenin 4 köşesinde 1'er burç ve kuzey cephede kapı ile birlikte 3 olmak üzere her cephede 2'şer dikdörtgen çıkıntı bulunmaktadır. Kale içinde küçük cami ile 42 konut yer almaktadır.