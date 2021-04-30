“Kale, Çorum’un gözde mahallesi olacak”

“Çorum’un köklü mahallelerinden birisi olan Kale Mahallemizde diğer mahallelerimizde olduğu gibi önemli çalışmalara imza attık” diyen Başkan Aşgın, mahallelerde yaptıkları çalışmalarda muhtarlarla her zaman istişareli hareket ettiklerini söyledi.

2020 yılında Kale Mahallesi’ne yapılan alt ve üst yapı çalışmaları hakkında bilgiler veren Başkan Aşgın, 513 metre kanalizasyon,1.842 metre yağmursuyu ve 1.348 metre içme suyu ile toplam 3 bin 703 metre altyapı çalışması, cadde ve sokaklarına toplam 8 bin 276 ton asfalt serimi yaptıklarını ifade etti. Gönüllerde yer edinen hizmetlere daha çok önem verdiklerini söyleyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “2020 yılında Kale Mahallemizde Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz tarafından 929 aileye yardım yapıldı. 46 büyüğümüzün evinin temizliğini yaptık. 38 ailemize de eşya yardımında bulunduk” dedi.



“KALE MAHALLEMİZ KÜLTÜR YOLU PROJEMİZİN BAŞLANGIÇ NOKTASI”

Kültür Yolu projesini çok önemsediklerini söyleyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Bu projemizin başlangıç noktası tarihi Kalemiz’dir. Buradan başlayacak projemiz İkiz konaklar, Zafer Okulu, Velipaşa Konağı, Abbasoğlu Konağı, Belediye Binası, Saat Kulesi, Velipaşa Hanı, Çöplü Arastası ve Dikiciler Arastasını kapsayacak” dedi.



“KALE ÇORUM’UN GÖZDE MAHALLESİ OLACAK”

Kale Mahallesi’nde devam eden projeler hakkında bilgi veren Başkan Aşgın, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla Çorum’da kentsel dönüşümün Kale Mahallemizden başlanması uygun görüldü. Kentsel dönüşümle birlikte Kale Mahallemiz güzide bir yerleşim alanı olarak şehrimize değer katacak. Turizm anlamında da tarihi Çorum Kalemizin bedenlerinin restorasyon çalışması, kale ve etrafındaki sağlıklaştırma projesi ile İkiz konakların restorasyon çalışmaları devam ediyor. Buralarda yapılan çalışmalar tamamlandığında Kale Mahallemiz yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan Çorum’un gözde mahallelerinden biri haline gelecek” dedi.

MUHTAR ŞAHİN’DEN BAŞKAN AŞGIN’A TEŞEKKÜR

Belediye Balkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın için halkın başkanı diyen Muhtar Şahin, “Belediye Başkanımızın vatandaşla, esnafla ve muhtarlarla olan istişare ve işbirliği çok iyi özellikle Muhtarlıklar Müdürlüğünün kurulması bize verdiği değerin en somut örneğidir. Ben tekrar ziyaretleri ve mahallemize yaptığı yatırımlar için kendisine çok teşekkür ediyorum” dedi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın Kale Mahallesi Muhtarı Ali Şahin’i ziyaretinde, Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat, Zübeyir Tuncer ile Muhtarlıklar Müdürü Mustafa Kanat ve Fen İşleri Müdürü Seyit Ünal’da hazır bulundu.

(Haber Merkezi)