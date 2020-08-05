"Kale, Çorum turizmine önemli katkılar sağlayacak"

Çorum Kalesini restore etmek için çalışmalara başladıklarını, Kale içerisindeki metruk yapıların yıkımının devam ettiğini dile getiren Başkan Aşgın, “Yaptığımız çalışmalar ve girişimlerle Kale içerisindeki 3 yapı hariç diğerlerinin tarihi değeri olmadığı anlaşıldı ve bu metruk yapılar için yıkım kararı alındı. Şu anda yıkım çalışmalarımız devam ediyor. Kısa bir süre içerisinde yıkım çalışmalarımızı tamamlayacağız. Kalenin bedenlerini de güçlendirmek suretiyle ihya çalışmalarımızı başlatacağız. İçerisine butik otel, yeşil alanlar ve kültürel etkinlik alanları yapmak suretiyle Çorum Kalemizi şehrimizin turizmine kazandıracağız. Kale içerisindeki yapacağımız çalışmalarla Çorum Kalesi, şehrimizin turizmine önemli katkılar sağlayacak. Bir turist, burada butik otelde konakladıktan sonra bizim önemsediğimiz projelerimizden olan Kültür Rotası üzerinden Veli Paşa Konağı, Eski Karakol Binası, Belediye Binası, Saat Kulesi, Veli Paşa Hanı, Çöplü Çarşısı ve Ulu Cami olmak üzere şehrin tüm tarihi dokusuna şahit olacak." dedi.