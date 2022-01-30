Kaldırımlar buz pateni gibi

Kenan ÖZCAN - Bu fotoğrafları, bugün (29 Ocak 2022 Cumartesi) Bahabey Caddesi’nde çektim.

Kar yağalı bir hafta olmuş, yerler buz. Sanki buz pateni…Yürümek için cambaz olmak gerek.

Belediyemizin kar mücadelesinde başarılı olduğunu söyleyenler, gelip bir de bu manzaraları görsünler.

Bu yollarda düşüp yaralanan, sakat kalan, ölen olursa, sokağa çıktığı için kendisi mi sorumlu olacak?

