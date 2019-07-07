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Kaldırım işgaline karşı uyarı başladı

Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri kaldırım işgallerine karşı esnafı uyarmaya başladı.

Kaldırım işgaline karşı uyarı başladı

Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri kaldırım işgallerine karşı esnafı uyarmaya başladı.

07 Temmuz 2019 Pazar 21:50
Kaldırım işgaline karşı uyarı başladı

Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Çorum Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği’nin de destek verdiği kaldırım işgaline karşı seferberliği uygulamaya koydu.

Bu kapsamda ekipler Çorum merkezde ziyaretlerde bulunarak kaldırım işgali konusunda esnafı bilgilendirdi ve işgallerin sora ermesi için uyarıda bulundu.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ise; “Zabıta ekiplerimizin kaldırım işgalleri ile ilgili bilgilendirme ve uyarı çalışmaları devam ediyor. Cezai işlemlere gerek kalmadan bu sorunu esnafımızla karşılıklı anlayış ve işbirliği ile çözeceğimize inancım tamdır. Ekiplerimize gösterdikleri kolaylık ve destekleri için tüm esnaf kardeşlerimize teşekkür ediyoruz.” dedi.

(Volkan SINAYUÇ)

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