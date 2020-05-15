Kalbine yenik düştü

Çorum sanayi esnafından Cengiz Eseryağar’ın eşi Leyla Baba Eseryağar (47) kalp krizi sonucu vefat etti.

Üçköy Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Baba’nın amcasının kızı, Yaşar Esaryağar’ın da annesi olan Leyla Baba Eseryağar’ın genç yaşta vefatı derin üzüntüyle karşılandı.

Merhumenin cenazesi bugün saat 12.00’de Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı morgundan alındıktan sonra Üçköy Köyü mezarlığında toprağa verilecek.

ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)