Kalbine yenik düşen Mehmet Hızarcı Antalya’da defnedildi

Çorum’un tanınmış simalarından, Belediye eski çalışanlarından, uzun yıllardan beri Antalya’da yaşayan Mehmet Hızarcı (58), dün saat 15.00’de Antalya’daki oğlunun dükkanında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Gülcihan Hızarcı’nın eşi, Mert ve Gökçe Hızarcı’nın babaları, Fahri Hızarcı’nın kardeşi, Aytaç Hızarcı’nın amcası olan Mehmet Hızarcı’nın cenazesi, bugün saat 10.30’da Kepez Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.