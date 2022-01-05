Kalaycılar’da Sedat Ek güven tazeledi

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Derviş Günday Toplantı Salonu’nda düzenlenen Kalaycılar ve Hırdavatçılar Esnaf Odası başkanlığı genel kurulu büyük bir katılımla gerçekleştirildi.

Divan başkanlığını ÇESOB Başkanı Recep Gür’ün yaptığı kongrede divan üyeliklerine ise Can Çakmak, Zülfikar Tosun ve Aydın Yılmaz ve Metin Barın seçildi. Kongreyi oda üyelerinin yanısıra Mobilyacılar Odası Başkanı Yalçın Kılıç, Şoförler Odası Başkanı Tahsin Şahin, Marangozlar Odası Başkanı Ömer Latif Akdağ, Terziler Odası Başkanı Lütfi Barut, Oto Tamirciler Odası Başkanı Necmettin Uzun, Elektrikçiler Odası Başkanı Erol Bozkurt, Bakkallar Odası Başkanı Özkan Şanal ve Şoförler Odası Başkan adayı Recep Kayıkçı da izledi.



Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan genel kurulda daha sonra Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu faaliyet raporları okunarak müzakere edildi. Gelir, gider ve bilanço ile tahmini bütçenin okunarak onaylandığı genel kurulda Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu ayrı ayrı ibra edildi.

Kongrede yeni dönem çalışma programı ile bu program içinde yer alacak olan eğitim, teorik ve pratik kurs programları, aylık ücretlerin, huzur hakları, yolluk ve konaklama ücretleri belirlenirken, dilek ve temenniler bölümünde konuşan Oda Başkanı Sedat Ek tüm katılımcı oda üyelerine teşekkür etti. Yüce Allah’ın birlik beraberliklerini bozmamasını dileyen Ek, tüm üyelere sağlık, sıhhat ve başarılı bir yıl diledi.

Kongrede daha sonra ise seçimlere geçildi. Buna göre Sedat Ek’in yeniden başkanlığa seçildiği Kalaycılar ve Hırdavatçılar Esnaf Odası Yönetim Kurulu üyeliklerine Ömer Ölçer, Ömer Çapa, Vedat Okur, Hayri Yiğittaşcı, Ahmet Çetin ve Gökhan Yumlu seçildi. Oda Denetim Kurulu ise İsmet Ünver, Yeter Marım ve Mehmet Kılıç’tan oluştu.



(Volkan SINAYUÇ)

