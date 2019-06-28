Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 19°
az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
96485
ALTIN
262.514
DOLAR
5.7868
STERLİN
7.3553
EURO
6.5832

Kakaç ailesine taziye

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Kakaç ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Kakaç ailesine taziye

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Kakaç ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

28 Haziran 2019 Cuma 23:12
Kakaç ailesine taziye

Çorum’un tanınmış işadamlarından İsmail Kakaç’ın oğlu İnşaat Mühendisi Levent Kakaç (42), 19 Haziran 2019 günü 3 aydır tedavi gördüğü Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşamını yitirmişti.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da beraberindeki heyet ile birlikte İsmail Kakaç ve ailesini ziyaret ederek taziyelerini iletti. Aşgın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Genç yaşta vefat eden Levent Kakaç kardeşimizin babası İsmail Kakaç ile ağabeyi Ünal Kakaç ve ikizi Bülent Kakaç'a taziye ziyaretinde bulunduk. Rabbim Levent Kakaç kardeşimizin mekanını cennet eylesin. Kakaç ailesine sabr-ı cemil niyaz ediyorum” dedi.

(Volkan SINAYUÇ)

İlgili Haberler
Levent Kakaç için mevlid yemeği verildi
Levent Kakaç için mevlid yemeği verildi
Dezavantaj ulaşım ise Çorum kısa bir sürede bunu da çözer
Dezavantaj ulaşım ise Çorum kısa bir sürede bunu da çözer
“Hayallerimizin gerçekleşmesine vesile olacaktır”
“Hayallerimizin gerçekleşmesine vesile olacaktır”
Avrupa’daki Çorumlular VW yönetimi ile görüşecek
Avrupa’daki Çorumlular VW yönetimi ile görüşecek
Uyuşturucuya tepki için yürüdüler
Uyuşturucuya tepki için yürüdüler
Gıda Mühendisliği bölümü öğrencileri Kayseri bölge birincisi oldular
Gıda Mühendisliği bölümü öğrencileri Kayseri bölge birincisi oldular
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim