Kakaç ailesine taziye

Çorum’un tanınmış işadamlarından İsmail Kakaç’ın oğlu İnşaat Mühendisi Levent Kakaç (42), 19 Haziran 2019 günü 3 aydır tedavi gördüğü Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşamını yitirmişti.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da beraberindeki heyet ile birlikte İsmail Kakaç ve ailesini ziyaret ederek taziyelerini iletti. Aşgın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Genç yaşta vefat eden Levent Kakaç kardeşimizin babası İsmail Kakaç ile ağabeyi Ünal Kakaç ve ikizi Bülent Kakaç'a taziye ziyaretinde bulunduk. Rabbim Levent Kakaç kardeşimizin mekanını cennet eylesin. Kakaç ailesine sabr-ı cemil niyaz ediyorum” dedi.

(Volkan SINAYUÇ)