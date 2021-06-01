Kahvehanelerde, oyun oynamaya izin verilmeyecek
İçişleri Bakanlığı'nın yeni normalleşme genelgesinde uzun süredir kapalı olan kahvehaneler hakkındaki detaylara da yer verildi. Buna göre 1 Haziran'dan sonra açılacak kahvehanelerde oyun oynanmasına izin verilmeyecek.
Güncel 01.06.2021, 10:14 01.06.2021, 10:37
16
İçişleri Bakanlığı, Türkiye'de 1 Haziran itibariyla uygulanacak yeni normalleşme kararlarının detaylarını paylaştı. Bakanlık tarafından yayınlanan genelgede, nasıl açılacağı en çok merak edilen işletmeler arasında yer alan kahvehanelere ilişkin detaylar da yer aldı.
KAHVEHANELERDE OYUN OYNANMAYACAK
Buna göre 1 Haziran'dan sonra sabah 07.00 akşam 21.00 arasında hizmet verecek kahvehanelerde (kağıt-okey, tavla dahil) hiçbir oyunun oynanmasına izin verilmeyecek. Açık alanlarda aynı masada 3, kapalı masalarda ise 2 müşteriden fazlası ağırlanamayacak.
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
18°
hafif yağmur