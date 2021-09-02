Kahvehane önünde 4 kişinin yaralandığı olay sonrası 1 kişi tutuklandı

Olay, önceki gün Ulukavak Mahallesi'nde meydana geldi. Bilinmeyen nedenle aralarında husumet olan ve kimlikleri belirsiz iki grup, otomobilleriyle geldiği sokakta araçlarından inerek tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, taraflardan biri av tüfeğiyle art arda ateş etmeye başladı. Olayda çevredeki kahvehane önünde oturdukları sırada tüfekten çıkan saçmaların hedefi olan F.K, F.Ç, K.K. ve C.Ö. yaralandı. Kavga edenler kaçarken, ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı 4 kişi, gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olay sonrası geniş çaplı araştırma başlattı. Silahla yaralama olayı ile bağlantısı olduğu tespit edilen A.A., polis tarafından yakalandı. Emniyette ifadesi tamamlanan A. A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.