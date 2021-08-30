Kahvede otururken saçmaların hedefi oldular: 4 yaralı

Olay Ulukavak Mahallesinde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle silahlı kavga çıktı. Tarafların birisinin açtığı ateş sonucu kahvehanenin dışında oturan 4 kişi vücutlarına isabet eden saçmalarla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.



Yaralılardan F.K, F.Ç, K.K. ve C.Ö, 112 Acil Servis ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan olayın görgü tanığı gazetecilere yaptığı açıklamada, “Biz kahvenin önünde sohbet ediyorduk. Silah sesi geldi. Sonrasında herkes kaçışmaya başladı. 4 kişi vuruldu. Kahveye doğru silah atıldı ama olayı gerçekleştirenleri görmedik” dedi.

Polis, dört kişinin yaralanmasına neden olan kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

(Yusuf ÇINAR)