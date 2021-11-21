Kahvede kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti

Çorum’un Sungurlu İlçesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde bulunan bir kahvehanede kalp krizi geçiren kamyoncu esnafı Yaşar Göl, 85 yaşında hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre kamyoncu Yaşar Göl, kahvehanede oturduğu sırada fenalaştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans çağrıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından kalp krizi geçirdiği belirlenen Yaşar Göl, Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaşlı adam doktorların yaptığı müdahalelelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yaşar Göl’ün cenazesi Sungurlu Ulucami’de öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Sarıtepe Mezarlığı’nda toprağa verildi. (Haber Merkezi)

