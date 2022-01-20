Kahveciler’in başkanı Ahmet Şen mazbata aldı
Güncel 20.01.2022, 18:52 20.01.2022, 18:53
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Çorum Kahveciler ve İnternetçiler Esnaf Odası Başkanlığı’na seçilen Ahmet Şen mazbatasını aldı.
Çorum’da 10 Ocak 2022 tarihinde düzenlenen ve iki adayın yarıştığı kongrede 8 yıldır oda başkanlığı görevini yürüten Nesimi Özkubat’a karşı 3 oy farkla seçimi kazanan Ahmet Şen, itiraz süresinin dolmasının ardından resmen başkanlık koltuğuna oturdu.
Ahmet Şen Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte Seçim Kurulu’na giderek mazbatasını teslim aldı.
Ahmet Şen’e bazı oda başkanları ve yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti.
(Ömür SOYTEMİZ)
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