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Kahveciler Odası’nda “Ahmet Şen” dönemi

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ne (ÇESOB) bağlı esnaf odalarının 5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu’nun 43’üncü maddesine göre belirlenen gündem ile olağan genel kurullarına devam ediliyor. 

Güncel 10.01.2022, 20:05
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Kahveciler Odası’nda “Ahmet Şen” dönemi

Kahveciler ve İnternetçiler Esnaf Odası’nın da olağan genel kurulu dün çok sayıda oda üyesinin katılımıyla ÇESOB Derviş Günday Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilirken, genel kurulda mevcut başkan Nesimi Özkubat’ın yerine Ahmet Şen başkanlığa seçildi.

İki adayın yarıştığı Kahveciler ve İnternetçiler Esnaf Odası’nın olağan kongresinde ilk olarak divan seçimi yapıldı. Buna göre Divan Başkanlığını ÇESOB Başkanı Recep Gür’ün yaptığı genel kurulun divan üyeliklerine ise Lütfi Barut, Vahap Akyol, Serdar Yılmaz ve Mejnun Sakarya seçildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu faaliyet raporları okunarak müzakere edildi. 

Gelir, gider ve bilanço ile tahmini bütçenin okunarak onaylandığı genel kurulda Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu ayrı ayrı ibra edildi. Kongrede yeni dönem çalışma programı ile bu program içinde yer alacak olan eğitim, teorik ve pratik kurs programları, aylık ücretlerin, huzur hakları, yolluk ve konaklama ücretleri belirlenirken, üyelerin çalışma saatlerinin ve tatil günlerinin belirlenmesinin ardından ise dilek ve temennilere geçildi. 
Ticaret İl Müdürü Fikret Yıldırım, ÇESOB’a bağlı odaların başkanları, Kahveciler ve İnternetçiler Esnaf Odası’nın üyelerinin katıldığı genel kurulda son olarak ise adaylar birer konuşma yaptı ve seçimlere geçildi. Buna göre yapılan seçimde 165 oy alan Ahmet Şen odanın yeni başkanı seçilirken, rakibi Nesimi Özkubat ise 162 oy da kaldı. 
Ahmet Şen başkanlığındaki oda Yönetim Kurulu “Mustafa Bekiroğlu, Mejnun Sakarya, Ferhat Çiftçi, Eyüp Özduran, Vahit Çelik ve Osman Doğuz’dan; Denetim Kurulu ise Mehmet Fındıkcı, Satılmış Şahin ile Serdar Ercan’dan oluştu.


(Volkan SINAYUÇ)
 

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