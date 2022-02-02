Kahveciler Odası Başkanı Şen’in kandil kutlaması 

Çorum Kahveciler Esnaf Odası Başkanı Ahmet Şen, esnafının ve Çorum halkının Regaip Kandili’ni kutladı.

Dün girdiğimiz mübarek Üç Aylar’ın birlik-beraberlik ve kardeşliğin, şefkat ve merhamet duygularının doruğa çıktığı müstesna günler olduğunu dile getiren Ahmet Şen, “Manevi olarak güzel duygularla dolu olduğumuz bu dönemde, toplumsal dayanışma ve yardımlaşma ruhunu da canlı tutarak, birbirimizi ötekileştirmekten, ayrıştırmaktan, kin ve nefret gibi dinimizde de yeri olmayan kötü duygulardan uzak durmalıyız. “ dedi. (Aliye ÖNCEL)

