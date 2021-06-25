Kahveci esnafı eski günlerine dönecek!

Gür ayrıca, istişare toplantısında talep ettikleri esnaf ve sanatkarlara verilen 3 bin ve 5 bin TL’lik hibe desteği son başvuru tarihinin de 1 Temmuz Perşembe günü saat 23.59'a kadar uzatıldığını söyledi.

Toplantıda sadece 14 şehrin kırtasiyeci esnafına verilecek olan 5 bin TL’lik desteklerin de 81 ile yayılmasını talep ettiklerini vurgulayan Recep Gür, esnaf ve sanatkarların kısa sürede kendini toplamasının güç olacağını bu yüzden acil can suyu kredisi verilmesinin şart olduğunu dile getirdi.

Esnafın SSK ve Bağ-Kur başta olmak üzere kamuya olan tüm borçlarının pandemi sonuna ertelenmesini de talep ettiklerini anlatan Recep Gür, salgın sona erip piyasa normalleşene kadar desteklerin sürdürülmesi gerektiğinin altını çizdi.

İstişare toplantısının ardından TESK Başkanı Bendevi Palandöken’i de ziyaret ederek, Çorumlu esnaf ve sanatkarların selamını ileten ÇESOB Başkanı Recep Gür, pandemi süresince esnaf ve sanatkarların sesi olan Palandöken’e teşekkür etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bendevi Palandöken ise, Gür aracılığıyla Çorumlu tüm esnaf ve sanatkarlara selam gönderdi.

Başkan Gür’ün Çorumlu esnaf ve sanatkarların sorunları sürekli kendilerine aktardığını da kaydeden Palandöken, kendisiyle sürekli istişare halinde olan Gür’e teşekkür etti.



