Çorum Web TV’de her hafta yayınlanan “Gönül Dilinden” isimli programın bu haftaki bölümünde 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü nedeniyle Kahramanlık Türküleri seslendirildi. Meydanı dolduran vatandaşlar da Türk bayrakları ile türkülere eşlik etti.

Çorumluların ilgisinin yoğun olduğu konseri Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da ilgiyle izledi. Darbe girişimine değinerek bir konuşma yapan ve bu milletin hainlere gereken cevabı verdiğini söyleyen Başkan Aşgın konser sonunda Gönül Dilinden ekibine çiçek vererek teşekkür etti.

(Volkan SINAYUÇ)

