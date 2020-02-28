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“Kahramanların kanı yerde kalmayacaktır”

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ülkemizin sınır güvenliğini sağlamak üzere İdlib'de bulunan askerlerimize düzenlenen hain saldırı sonrasında yazılı bir açıklama yaparak 33 Mehmetçiğe Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize ise acil şifa dileklerini iletti.

“Kahramanların kanı yerde kalmayacaktır”

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ülkemizin sınır güvenliğini sağlamak üzere İdlib'de bulunan askerlerimize düzenlenen hain saldırı sonrasında yazılı bir açıklama yaparak 33 Mehmetçiğe Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize ise acil şifa dileklerini iletti.

28 Şubat 2020 Cuma 20:09
“Kahramanların kanı yerde kalmayacaktır”

Mübarek üç ayların başladığı Regaip Kandili’nin olduğu gün, uluslararası anlaşmalar çerçevesinde bölgede bulunan kahraman askerlerimize yönelik düzenlenen hain hava saldırısından gelen acı haberlerin yüreğimizi dağladığını söyleyen Bendevi Palandöken, alçak saldırı sonrası şehit olan kahraman askerlerimizin ailelerinin ve ülkemizin ocağına ateş düştüğünü vurguladı.

Tüm esnaf ve sanatkarlar camiası olarak dün de bugün de her zaman devletin ve milletin yanında olduklarını ve devletin kararlarını sonuna kadar desteklediklerini belirten Palandöken, “Türk milleti, bölünmez bütünlüğünü yok saymaya cüret edenlere tarih sahnesinde her zaman karşılığını vermiştir. Kahraman askerlerimizin kanının yerde kalmayacağından hiçbir şüphemiz yoktur. Bizlerin evinde huzurla uyumasını sağlamak için canını ortaya koyan ve alçakça saldırılarda şehit düşen tüm Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize baş sağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Ülkemizin başı sağ olsun” dedi.

(Haber Merkezi)

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