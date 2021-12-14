Kahraman’dan Karabacak Premium’a kutlama ziyareti
Güncel 14.12.2021, 19:26
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Ahlatcı Holding ve Çorumgaz Genel Müdürü Kasım Kahraman ile Çorumgaz İkmal, Pazarlama ve Satış Müdürü Kazım Kahraman, Karabacak Premium Mobilya Mağazası’na hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.
Firma sahipleri Ali Karabacak ile Berkan Karabacak, Kahraman kardeşlere mağazayı gezdirerek çalışmaları hakkında bilgi verdiler. (Haber Merkezi)
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