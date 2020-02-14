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Kahraman, STK’larla buluştu

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin eski Başkanı İsmail Kahraman önceki akşam Çorum’a geldi.

Kahraman, STK’larla buluştu

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin eski Başkanı İsmail Kahraman önceki akşam Çorum’a geldi.

14 Şubat 2020 Cuma 23:10
Kahraman, STK’larla buluştu

Amasya Merzifon Havaalanı’nda önceki gün öğleden sonra Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Amasya Valisi Osman Varol, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ve diğer yetkililerce karşılanan 27. TBMM Başkanı İsmail Kahraman daha sonra karayolu ile Çorum’a geldi.

Çorum’da ilk olarak Vali Mustafa Şimşek’i makamında ziyaret ederek bir süre görüşen İsmail Kahraman daha sonra ise Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Öztürk’ü ziyaret etti.

Eski TBMM Başkanı Kahraman bu ziyaretlerin ardından ise Kent Park içerisinde bulunan Millet Kafe’de ilimizdeki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile buluştu. İnsani Değerler Platformu Üyesi sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı istişare toplantısına Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatçı, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk de iştirak etti.

Sendika, oda ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle buluşan Kahraman, ülke gündemi ve Çorum ile ilgili konularda görüşlerini açıkladı. Toplantıda karşılıklı görüş alışverişlerinde bulunulurken, İsmail Kahraman geceyi Anitta Otel’de geçirdi. Kahraman dün ise AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş ile ilimizde çeşitli programlara katılarak akşam saatlerinde Çorum’dan ayrıldı.

(Yusuf ÇINAR)

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