Kahraman Şövalye’ye alkış

Çorum’da da Tiyatro Sahnebaz tarafından çocuklara yönelik düzenlenen Kahraman Şövalye isimli tiyatro oyunu büyük beğeni topladı. Genel Sanat Yönetmenliği’ni Kutay Şahin’in yaptığı Sahnebaz ekibi tarafından Devlet Tiyatro Salonu’nda sahnelenen “Kahraman Şövalye” isimli çocuk oyunu kapalı gişe oynadı.

Devlet Tiyatroları’nın turne desteği kapsamında tarafından düzenlenen çocuk tiyatrosunda çocuklar hem eğlendi hem de çevrenin önemini öğrendi.

(Süleyman ERDEN)

