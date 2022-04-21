Kahraman şoför epilepsi nöbeti geçiren vatandaşı halk otobüsüyle hastaneye yetiştirdi

Gazi Caddesi üzerinden halk otobüsüne bindiği öğrenilen 51 yaşındaki S.K., bir süre sonra fenalaştı. Bunun üzerine otobüsün güzergahını değiştiren şoför Dilaver Atak, epilepsi krizi geçirdiği öğrenilen vatandaşı güzergahına en yakın olan kentteki özel bir hastaneye götürdü. Atak, otobüsle getirdiği hastayı sağlık görevlilerine teslim ederken, hastanede gözetim altına alınan hastanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Lozanevler hattında sefer yaptığını dile getiren Dilaver Atak, “Bugün saat 12.30-13.00 saatleri arasında şahıs eşiyle birlikte otobüse bindi. Kartını okuttuktan sonra bir gürültü geldi. Geriye dönüp baktığımda yolcunun sırt üstü düştüğünü gördüm. Kriz geçiriyordu. Otobüste iki tane sağlık alanında eğitim gören çocuklar vardı. Bizim müdahale edebileceğimiz bir durum değildi. Bayağı sert çırpınışları vardı. Olduğum yerden geri döndüm. En yakınımızdaki özel hastaneye götürdüm. İçeriye alarak müdahale ettiler” dedi.

Yaptığı davranışın bir vatandaşlık görevi olduğunu anlatan Atak, “Bu herkesin yapması gereken bir davranış. Yapmış olduğum şey büyük bir davranış değil. Bütün insanların yapması gereken şey. O anda üzerime düşen görev neyse onu yaptım. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da inanlara yardımcı olmaya devam edeceğim” ifadelerini kulandı.