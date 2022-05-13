“Kaftancıoğlu yalnız değil”

CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, 4 yıl 11 ay 20 günlük hapis cezası Yargıtay tarafından onaylanan CHP İstanbul İl Başkanı Dr.Canan Kaftancıoğlu’na Çorum Örgütü adına destek mesajı yayınlayarak, “Bu hukuk tanımaz düzende, mahkemelerin verdiği siyasi kararlar hiç birimizi yıldıramaz. Örgütlü hareket ederek kötülüğü hep birlikte alt edeceğiz” dedi.

İktidarını sürdürebilmek için hukuku, demokrasiyi hiçe sayanlara karşı hep birlikte, cesaretle mücadeleye devam edeceklerini vurgulayan Tahtasız, “Demokrasi kazanacak, halk kazanacak, onlar kaybedecek” ifadesini kullandı.

(Haber Merkezi)

