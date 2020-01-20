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Kafkas Derneği’nin projesi destek aldı

Çorum Kafkas Kültür Derneği’nin Çerkez kültürünün yaşatılması amacıyla hazırladığı Anadolu Kültür Mozaiği Adige isimli projesinin kabul olması nedeniyle dernek binasında basın toplantısı yapıldı.

Kafkas Derneği’nin projesi destek aldı

Çorum Kafkas Kültür Derneği’nin Çerkez kültürünün yaşatılması amacıyla hazırladığı Anadolu Kültür Mozaiği Adige isimli projesinin kabul olması nedeniyle dernek binasında basın toplantısı yapıldı.

20 Ocak 2020 Pazartesi 21:00
Kafkas Derneği’nin projesi destek aldı

Basın açıklamasına İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Mustafa Bayrak, Proje Koordinatörü Seyhan Yavuz, Proje Danışmanı Mustafa Ceylan ve dernek yönetimi katıldı.

Çorum'un en eski sivil toplum örgütlerinden olan ve kuruluşu 1968 yılına dayanan Çorum'da binlerce gönültaşı olan Çorum Kafkas Kültür Derneği olarak Çerkez kültürünün yaşatılması için mücadele ettiklerini belirten Çorum Kafkas Kültür Derneği Başkanı Hatice Nilüfer Kaya, dernek olarak el sanatları kursu müzik ve dans kursları düzenlediklerini kaydetti. Bu faaliyetlerin daha sistemli olması için yaptıkları Anadolu Kültür Mozaiği Adige proje başvurusunun kabul edildiğini anlatan Kaya, projenin gerçekleşmesi ile faaliyetlerinin daha sistemli ve daha halka ulaşır olmasına katkı sağlanacağını kaydetti.

Sivil Toplumla İlişkiler İl Müdürü Mustafa Bayrak ise konuşmasında Çorum’dan 13 derneğin proje için başvuru yaptığını ve 10 tanesinin projesinin hibe almaya hak kazandığını belirterek 10 projeye 962 bin lira para ödeneceğini anlattı. Çorum derneklerinin bu iş için ayrılan ödeneğin onda birini aldığını söyleyen Bayrak geri kalan ödeneğin ise diğer iller tarafından paylaşılacağını söyledi. Projenin 6 ay süreceğini ifade eden Bayrak, Kafkas kültürünün yeni nesle aktarılması ve üyeler arasında birlik ve beraberliğin güçlendirilmesi amacıyla hazırlanan proje kapsamında geziler düzenleneceğini ayrıca kurslar düzenlenip halk dansları ekibi oluşturulacağını ifade etti.

(Erkan BAYATLI)

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