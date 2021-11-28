Kafeteryalar ihaleyle 3 yıl kiraya verilecek

Çorum Belediyesi merkez Gülabibey Mahallesi’ndeki Rüstem Eren ve Mimar Sinan Mahallesi’ndeki Bosna Parkı’nda bulunan kafeteryaları ihale yoluyla üç yıllığına kiraya verecek.

Çorum Belediyesi Basın biriminden yapılan açıklamada mülkiyeti belediyeye ait olan Gülabibey ve Mimar Sinan Mahallesi’nde bulunan Rüstem Eren ve Bosna Parkı içindeki çay bahçesi, hızlı yemek restoran, lokanta ve kafeterya nitelikli iş yerlerinin açık teklif usulü arttırma yöntemi ile üç yıllığına kiraya verileceği belirtildi.

Buna göre kafeteryaların ihalesi Turgut Özal İş Merkezi Belediye Meclis Salonu’nda Encümen yönetimindeki komisyon huzurunda 30 Kasım 2021 günü saat 14.00’de ihale edilecek.

(Haber Merkezi)

