Kafeterya ihalesi bugün

Çorum Belediyesi, Hıfzı Veldet Velidedeoğlu (Yunus Emre) Parkı’ndaki kafeteryayı ihale yoluyla kiraya verecek. Parktaki restoran ve hızlı yemek nitelikteki işyerinin ihalesi bugün yapılacak.

Belediye Basın Birimi tarafından yapılan açıklamada: “Mülkiyeti belediyemize ait olan Yunus Emre Parkında bulunan kafeterya, restoran ve hızlı yemek nitelikteki iş yerini, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine istinaden açık teklif artırma usulü ile hazırlanan şartnamesi dahilinde 5 yıl müddetle kiraya verilecek” denildi.

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda saat 14.00’de başlayacak olan ihale ile ilgili şartname ve ekleri Belediye Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nden 500,00 TL karşılığında alınabilecek.

(Haber Merkezi)

