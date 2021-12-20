“Kafede Tiyatro” yarın
Özgür Pehlivan’ın Genel Sanat Yönetmeni olduğu Tiyatro Dördüncü Duvar, Çorum’da “sokakta tiyatro”nun ilk örneğini, “kafede tiyatro” olarak yarın akşam saat 20.00’de Gezgin Hattuşa Cafe’de gerçekleştirecek.
Güncel 20.12.2021, 00:05
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Reginald Rose’nin yazdığı, “12 Angry Man” film senaryosundan Özgür Pehlivan tarafından uyarlanan oyun, sergileniş konseptiyle Çorum’da bir “ilk” olacak.
“12 Öfkeli”nin yönetmeni Özgür Pehlivan ile oyunda rol alan İş Kadınları Derneği Başkan Yardımcısı ve TEMA Çorum İl Temsilcisi, iş kadını Semra Şahin, Cumartesi günü gazetemizi ziyaret ederek Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar ile arkadaşımız Selda Fındık’ı oyuna davet ettiler.
(Haber Merkezi)
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