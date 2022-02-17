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“Kafede Tiyatro” ile seyirciyle birleşiliyor

Çorum'da hayata geçirilen “Kafede Tiyatro” etkinliğinde tiyatrocular, seyirciyle iç içe oyun sahneliyor.

Güncel 17.02.2022, 19:19
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“Kafede Tiyatro” ile seyirciyle birleşiliyor

Tiyatro Dördüncü Duvar ekibi, Reginald Rose tarafından yazılan “12 Öfkeli” adlı tiyatro oyununu yaklaşık 3 aydır Çorum'daki kafelerde izleyiciyle buluşturuyor.
Oyuncu, seyirci ve sahnenin iç içe olduğu “Kafede tiyatro” etkinliği, hem oyunculara hem izleyicilere farklı bir deneyim yaşatıyor.
Sanat yönetmeni Özgür Pehlivan'ın yönetiminde etrafı seyirciyle çevrili alanda sahnelenen oyun, izleyicilerden ilgi görüyor.
Pehlivan, 1996 yılında başladığı tiyatro kariyerine birçok hayalini gerçekleştirerek devam ettiğini söyledi. Tiyatroyu daha geniş kitlelere sevdirmek için mücadele verdiğini vurgulayan Pehlivan, “kafede tiyatro” fikrinin de buradan geldiğine işaret etti.

Geleneksel tiyatroda “dördüncü duvar” kavramı bulunduğunu belirten Pehlivan, şöyle devam etti:
“Biz sahnedeyken sağımız, solumuz ve arkamızda gerçekten de bir duvar var ancak önümüzdeki boşluk bizim için duvardır, duvar varmış gibi hissederiz. Tiyatro topluluğumuzun ismi de buradan geliyor. Zamanla çevremizdeki bu üç duvarı da yıkma fikri ortaya çıktı. Dört tarafımızda seyirci olacak şekilde oyun düşündüm ve aklıma kafede tiyatro oynama fikri geldi. Araştırdım, Türkiye'de birkaç kafede tiyatro etkinliği var ama bizim yaptığımız gibi dört tarafında seyirci olarak yapmıyorlar. Kafede bir sahne kuruluyor, insanlar yüzünü sahneye dönüyor. Yine bir sahne mantığı var. Dört tarafında seyirciyle tiyatro yapılan bir yer yok. Bu anlamda Türkiye'de biz ilk kez başlatmış olduk.”

“SEYİRCİNİN NEFESİNİ BİLE HİSSEDEBİLİYORUZ”
Kafede tiyatronun kendilerine önemli deneyimler elde etme fırsatı verdiğinin altını çizen Pehlivan, "Kafede tiyatroyu seyirciyle iç içe olmak için yapıyoruz. Bu sayede seyircinin nefesini bile hissedebiliyoruz. Oyunlardan sonra izleyicilerle sohbet ediyoruz. Çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Daha önce hiç deneyimlemediklerini ve çok beğendiklerini söylüyorlar. Aynı oyunu iki kez seyreden izleyicilerimiz var. İzleyici, tiyatro salonuna geçtiğinde sahnede bir başkası var. İzleyici için sahnedeki kişi bir hayal. Kafede tiyatroda biz o hayali ortadan kaldırıyoruz, seyirciyle birleşiyoruz” ifadelerini kullandı.
Oyunun duyurularını yaptıklarında insanların kafede tiyatronun ne olduğunu merak edip belki de daha önce hiç gitmediği kafelere oyunu izlemek için geldiğini anlatan Pehlivan, bu sayede insanlara farklı bir ortamda tiyatro izleme fırsatı sunduklarını kaydetti.
Pehlivan, çeyrek asırdır tiyatronun içinde olan biri olarak herkesin tiyatro ile ilişki kurmasını istediğini dile getirerek, “Amacım bütün insanlara tiyatroyu sevdirmek. Tiyatroya bir şekilde adım atsınlar da nereden atarlarsa atsınlar. Kafede tiyatroyu sürdürürken bir yandan da bir doğaçlama gösteri yapacağız, kafeye gelenleri sahneye davet edeceğiz” dedi.
Tiyatro Dördüncü Duvar'ın 60 kişilik kadrosuyla Çorum ve çevresindeki en büyük tiyatro topluluklarından biri olduğuna dikkati çeken Pehlivan, her yıl en az iki oyun sahneleyip Türkiye turnesine çıktıklarını söyledi.
Gündüz farklı meslekler yapan kişilerin akşam bir araya gelip tiyatro çalıştığını aktaran Pehlivan, iyi eğitim sayesinde oyuncuların sahnede amatör durmadığını vurguladı.
Kafedeki tiyatro gösterisini arkadaşları ile izleyen Buğra Polattaş ise ilk kez kafede tiyatro izlediğini, bundan sonraki etkinlikleri de takip edeceğini kaydetti.

(AA)
 

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