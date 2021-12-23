“Kafede tiyatro” harika!

Reginald Rose’un yazdığı, “12 Angry Man” film senaryosundan Özgür Pehlivan tarafından uyarlanan oyun, sergileniş konseptiyle Çorum’da bir “ilk” oldu.

Oyunu, Vali Yardımcısı Hakan Kubalı ve duayen gazeteci Mehmet Yolyapar başta olmak üzere, seçkin bir tiyatrosever topluluğu izledi.

Oyunun sonunda, Yönetmen Özgür Pehlivan, Gezgin Hattuşa Cafe’nin sahibi Veli Yılmaz’a özverilerinden ve katkılarından dolayı teşekkür ederken, Vali Yardımcısı Hakan Kubalı da, kısa bir konuşma yaparak, oyuna emeği geçenleri kutladı.

“12 Öfkeli”nin kadrosu şöyle: Yönetmen ve oyuncu: Özgür Pehlivan. Oyuncular: Şüheda Soluk, Şengül Çakmak Gevenci, Tamay Alabay, Güney Yılmaz, Murat Tepeköy, Pelin Toprak, Egemen Ulusoy, Büşra Aykaç, Mustafa Yıldız, Semra Şahin, Nurcan Özdemir. Yedek oyuncular: Sibel Şahin, Şevval Soluk. Mübaşir: Nesil Şahin. Müzik Kontrol: Pınar Soluk. Aksesuar Sorumlusu: Özge Savaşır. Sahne Amiri: Mücahid Bilgen.



(Selda FINDIK)

