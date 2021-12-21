Kafede “12 Öfkeli”
Tiyatro Dördüncü Duvar, “sokakta tiyatro”nun ilk örneğini, “kafede tiyatro” olarak bu akşam saat 20.00’de Gezgin Hattuşa Cafe’de gerçekleştiriyor. “12 Öfkeli”yi Tiyatro Dördüncü Duvar’ın Genel Sanat Yönetmeni Özgür Pehlivan uyarlayıp yönetti. (Haber Merkezi)
Güncel 21.12.2021, 00:30
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