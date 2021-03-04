“Kafe ve restoranlar akşam saat 21’e kadar açık kalsın”

Restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçeleri 07.00-19.00 saatleri arasında açık olacak. Lokantalar saat 07.00-21.00 saatleri arasında paket servis ve gel al, saat 24.00’e kadar ise yalnızca paket servis hizmeti verebilecek.

Halı saha, yüzme havuzu gibi spor tesisleri, 09.00-21.00 saatleri arasında açık olacak. Düğün ve nikah merasimleri, 100 kişiyle ve 1 saat olarak sınırlandı. 65 yaş üstüne ve 20 yaş altına sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı. Kamu kurumlarının çalışma saatleri 08.00-12.00 ve 13.00-17.00 olarak belirlendi.

Hamam, sauna ve masaj salonu gibi işyerleri, hafta içi ve hafta sonu 07.00-19.00 saatleri arasında % 50 kapasite sınırı uygulanmak şartıyla faaliyet gösterebilecek. Kıraathanelerde oyun yasağı da devam ediyor.

Bilindiği üzere, koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan kısıtlamalar, en fazla lokanta, kafeterya, kıraathane gibi işletmelerin sahiplerini ve çalışanlarını mağdur etti. Kontrollü normalleşme düzenine geçilmesiyle, bu işyerlerinin en azından müşteri kabul eder hale gelmeleri, bir nebze rahatlama getirdi.

Ancak, kafeterya ve restoranların saat 19.00’da kapatılması zorunluluğu, aylardır büyük sıkıntı çeken işletme sahiplerini hoşnut etmedi. İşletmeciler, bu sürenin sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saat 21.00’e çekilmesi gerektiğini savunarak, sıkıntılarını “Akşam yemeği saatinde işyerlerimizi kapatmak zorunda kalıyoruz” cümlesiyle özetlediler.

Çorum Lokantacılar Odası Başkanı Burhan Balcı ve görüştüğümüz lokantacılar, kontrollü de olsa normale dönüşün sevincini yaşadıklarını, ancak akşam kapanma saatlerinin erken olduğunu ifade ediyorlar.



“AKŞAM YEMEĞİ SAATİNDE DÜKKAN KAPATIYORUZ”

Paşa İskender’den Mehmet Ali Yıldırım, “Müşterilerimiz restoranımızda ancak 19.00’a oturabiliyorlar. Bu çok erken bir saat. Bu saat 21.00’e çekilse bizler için daha iyi olur. Tam insanların işten çıktığı akşam yemeği yiyeceği saatte dükkanı kapatıyoruz. Bu da kafe ve restoranlar için iyi değil. Yetkililer kapanma saatini 1 – 2 saat ileriye çekerlerse çok seviniriz” dedi.



“NORMALLEŞME SÜRECİ SEVİNDİRİCİ”

Doy Doy Dürüm’den Mustafa Altunkeser, normalleşme sürecinin başlamasının çok sevindirici olduğunu belirterek, “Çok şükür bugünleri gördük. Çok mutluyuz. Esnaf rahatladı biraz da olsa. Ama müşterilerimizi en azından 21.00’e kadar ağırlamak istiyoruz. İnsanların tam işlerinden çıktığı saatte dükkanlarımızı kapatmak zorunda kalıyoruz. Ama inşallah zamanla daha güzel olacağına inanıyoruz” diye konuştu.



“HİÇBİR ŞEKİLDE İŞ YAPAMIYORUZ”

Müşterilerinin genellikle saat 19.00’dan sonra kahveye geldiğini söyleyen Kent Kıraathanesi’nden Yakup Bolat, “Biz hiçbir şekilde iş yapamıyoruz. Kapatmak için 19.00 çok erken bir saat. En azından 21.00 bari olsa bizim için bir fayda sağlar. Akşam işten çıkanlar, esnaf, belediyede çalışan arkadaşlarımızın hiçbiri gelemiyor artık. Bu saatin uzamasını istiyoruz” ifadesini kullandı.



“ÇALIŞAN KESİM İŞTEN 17.00 – 18.00’DE ÇIKIYOR”

Çorum Lokantacılar Odası Başkanı, Havuzbaşı Cafe Restoran sahibi Burhan Balcı, normal hayata dönmemizin sevindirici olduğunu söyledi. Kafe, restoran, lokanta ve pastanelerin müşteri kabul etmeye başlamasından dolayı mutlu olduklarını belirten Balcı, “Ancak şu an saatlerden dolayı sıkıntılarımız var. Çalışan kesim 17 -18 saatlerinde işten çıktığında kafelere restoranlara gelemiyor. En azından saat 21.00’e kadar müşteri kabul edebilsek hepimiz için iyi olacak” dedi.

“TÜM TEDBİRLERİ ALDIK”

İki gündür müşteri kabul ettiklerini hatırlatan Balcı, yüzde 30 kapasitede çalıştıklarını, insanların hala tedirgin olduğunu bildirdi. Tüm tedbirleri aldıklarının altını çizen Balcı, şunları söyledi:

“Hepimiz için sağlık önemli. Mümkün olduğu kadar üyelerimizi de geziyoruz. Hijyen, maske, mesafe onları da kontrol ediyoruz. Uyarıyoruz sık sık. Hiçbirimiz eski günlere dönmek istemiyoruz. Çorum halkına sesleniyoruz, gönül rahatlığıyla kafe ve restoranlara gidebilirler.”

(Nurdan AKBAŞ)

