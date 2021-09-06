Kafası bidona sıkışan köpek kurtarıldı

Çorum'un Sungurlu ilçesinin Cevheri Mahallesi'ndeki bir sokak köpeğinin kafası plastik bidona sıkıştı. Çevredeki vatandaşlar, köpeğin o halde olduğunu görünce durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, bıçak yardımıyla bidonu keserek köpeği kurtardı.