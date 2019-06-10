“Kadroya alma işlemi hangi kriterlere göre yapılıyor?”

Kentte Belediye ile ilgili söylentilerin dolaştığını kaydeden Cıdık, “Söylenti, eğer tatmin edici bir açıklık, şeffaflık ve güven verici bir açıklama ile zamanında önlenemez ise, bazen en tehlikeli “gerçek”ten bile daha tahripkar olabilir” ifadelerini kullandı.

Çorum Belediyesi’ndeki açıktan işe alma ve kadro iddiaları hakkında belediye yetkililerinin Çorum halkına bir açıklama yapmak mecburiyetinde olduğunu belirten Cıdık, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Sadece sözlü bir açıklama da bu durumda yeterli olmayabilir onun için “gerçeğin” açık seçik ve belgeli bir şekilde ortaya konması belgeleriyle kamuoyuna açıklanması gerekmektedir.

Şimdi sorularımızı biraz daha netleştirerek soralım ki aynı netlikte belediye yetkililerimizden de cevap bekleyelim.

Geçtiğimiz 5 yıllık dönemde istisnai memurluk kadrosundan kaç kişi kadroya alınmıştır? Ve bu şahıslar şu anda nerede hangi işi yapmaktadırlar?

Geçmiş dönemdeki belediye başkanı giderayak kadro vermiş midir? Verdiyse kaç kişiye kadro vermiştir? Bu kadroya alma işlemi hangi kriterlere göre yapılmıştır?

Hali hazırda belediyemizin çalışan sayısı kaçtır? Bankamatik memuru çalışanı olduğu söylentiler var doğru mudur? Varsa bunlar kimlerdir?

Tabi mevcut belediye için de birkaç tespitimizi söylemememiz gerekiyor. Mesela Sayın başkanımızın belediyenin elzem durumlar haricinde israf kalemlerinden olan ilan ve reklam giderleri konusunda şu ana kadar herhangi bir kısıtlamaya gidemediğini görüyoruz. Şehrimizin maddi imkanlarının sadece reklam işlerine değil daha verimli işlere kanalize edilmesini “Milli Görüş belediyeciliği” vaadinde bulunan Sayın Aşgın’dan beklemek en tabi hakkımız olduğunu düşünüyoruz.”

“HASTANE ÖNÜNE ACİLEN YAYA ÜST GEÇİDİ YAPILMALI”

Saadet Partisi İl Başkanı Cıdık, yeni yapılan hastanenin önüne acilen bir yaya üst geçidi yapılması gerektiğini ifade ederek, “Sizler de takdir edersiniz ki hasta insanların kullanacağı bu üst geçit merdivenli değil yürüyen yollardan oluşan bir yapı olmalıdır. Böylece hem yaya trafiği hem de araç trafiği konusunda tehlikeli olan bölge rahatlatılmış olacaktır.

Bizler Saadet Partisi olarak iyinin, güzelin ve doğrunun her zaman yanında olacağımızı ve tabi ki kötünün ve yanlışında her daim karşısında olacağımızı bir kez daha kamuoyuna bildiririz. Bizler suizanla ve söylentilerle hiç kimseyi suçlamak istemiyor dolayısıyla en tabii olan bilgi edinme hakkımızı kullanmak istiyoruz” dedi. (Haber Merkezi)