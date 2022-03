“Kadrolu işçilerimizin toplu sözleşmeleri sonuçlanmalı”

Mustafa Köroğlu, Belediye’den talepleri ile ilgili açıklama yaparak yönetime işçilerin ek zam talebi ile daimi işçilerin toplu sözleşme görüşmelerinin sonuçlandırılması hususunda iki ayrı talepte bulundu.

Konuyla ilgili açıklama yaparak taleplerinin akıbetini soran Köroğlu şu görüşlere yer verdi; “Belediyemizde çalışan işçilerimiz için ek zam talebimizin ve kadrolu işçi arkadaşlarımızın devam eden sözleşmelerinin bir an evvel neticelenmesini istiyoruz.

2022 Şubat ayıyla birlikte yıllık enflasyonunu % 54.4 açıklanması, alım gücünün iyice azalması, temel gıda fiyatları başta olmak üzere akaryakıt, doğalgaz, elektrik gibi temel ihtiyaç kalemlerindeki artışlar her kesimden çalışanla birlikte Belediye işçilerinin de hayat şartlarını iyece zorlaştırmaktadır.

Emekçi kardeşlerimizin şu anki aldıkları ücretler bu enflasyon karşısında erimiştir. Alım gücü iyice azalmış, Belediye işçisine ek protokol yapılması zorunlu hale gelmiştir. Belediye çalışanlarımız şehrimizin ve ilçelerimizin halkının yolundan suyuna, kanalından çöp temizliğine, çevre düzenlemesine kadar gece gündüz demeden canla başla çalışmaktadır.

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, artan maliyetler, azalan alım gücü, yüksek enflasyon gibi koşulları göz önünde bulundurarak asgari ücrete % 50 zam yaparak asgari ücretle çalışan kardeşlerimizi biraz da olsa rahatlatmıştır. Yine memur kardeşlerimize enflasyonu göz ününde bulundurarak % 31 zam yapmış, memur çalışanları ezdirmemiştir.

Aynı hassasiyeti il ve ilçe belediye başkanlarımızın da göstermesi bekliyoruz. Tek isteğimiz sürecin bir an evvel tamamlanmasıdır. Mevcut toplu iş sözleşmesinde devam eden haklarımızda herhangi bir kayıp olmadan ek protokolün ve toplu iş sözleşmesinin bir an evvel tamamlanması tüm emekçi kardeşlerimizin beklentisidir.

Bu anlamda ek protokol ve toplu iş sözleşmelerimizin belediyelerimizin imkânlarını zorlayarak, çalışanlarımızın bu haklı taleplerine kulak vererek, hayat pahalılığı altında ezilmelerine müsaade etmeyeceklerini bekliyoruz. Belediye Başkanlarımızın bu konuda elinden geleni yapacaklarına inanıyoruz.”

(Haber Merkezi)