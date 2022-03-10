Kadri Samsunlu ile buluşma
Puduhepa tanıtım etkinliğine katılan Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı ve Çorum Haber Genel Müdürü Mehmet Yolyapar, Enerya’daki işleri için İstanbul’da bulunan Holding Genel Müdürü Kasım Kahraman ile birlikte, önceki akşam Samsun uçağıyla0 Çorum’a döndüler.
Güncel 10.03.2022, 00:22
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Ahlatcı, Kahraman ve Yolyapar, İstanbul Havalimanı’nın CIP Salonu’nda, dev havalimanını yapan ve yöneten İGA’nın CEO’su, yakın dostları, hemşehrimiz Kadri Samsunlu ile buluşarak özlem giderdiler. (Haber Merkezi)
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