Kadri Samsunlu, Çorumlu hemşehrilerini gururlandırdı
İstanbul Havalimanı, New York merkezli seyahat dergisi Travel and Leisure’nin 2021 anketinde, gezginlerin oylarıyla, “Uluslararası Havalimanları” kategorisinde Singapur Changi Havalimanı’ndan sonra ikinci oldu. Türk Hava Yolları ise dünyanın en iyi 6. havayolu şirketi olarak belirlendi.
Güncel 13.09.2021, 20:33
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Ülkemizin önde gelen havacılık yazarı Güntay Şimşek, bu başarıda büyük pay sahibi, İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü, hemşehrimiz Kadri Samsunlu’yu överken, THY’nin de 6. Sırada yer almak suretiyle, “en iyi 6 havalimanı ile eşleşen en iyi 6 havayolu” arasında yer aldığına dikkat çekti.
Geçen yıl Kasım ayında kaybettiğimiz İmar ve İskan eski Bakanı, ÇORUM HABER köşe yazarı Prof.Dr. Ahmet Samsunlu’nun oğlu olan CEO Kadri Samsunlu’yu büyük övünç duyarak kutlarken, Güntay Şimşek’in yazısını da okurlarımıza sunuyoruz.
(Haber Merkezi)
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