Kadri Samsunlu, Çorumlu hemşehrilerini gururlandırdı

Ülkemizin önde gelen havacılık yazarı Güntay Şimşek, bu başarıda büyük pay sahibi, İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü, hemşehrimiz Kadri Samsunlu’yu överken, THY’nin de 6. Sırada yer almak suretiyle, “en iyi 6 havalimanı ile eşleşen en iyi 6 havayolu” arasında yer aldığına dikkat çekti.

Geçen yıl Kasım ayında kaybettiğimiz İmar ve İskan eski Bakanı, ÇORUM HABER köşe yazarı Prof.Dr. Ahmet Samsunlu’nun oğlu olan CEO Kadri Samsunlu’yu büyük övünç duyarak kutlarken, Güntay Şimşek’in yazısını da okurlarımıza sunuyoruz.

(Haber Merkezi)

