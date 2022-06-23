Kadri Samsunlu, başarılarıyla hemşehrilerini gururlandırıyor

Samsunlu, son olarak Roma’da yapılan toplantıda, havayolu işletmelerinin en büyük üst kuruluşu Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI World) Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. Böylelikle, 185 ülkede faaliyet gösteren 1.950 havalimanını bünyesinde barındıran kuruluşun ilk Türk yöneticisi oldu.

