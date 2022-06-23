Kadri Samsunlu, başarılarıyla hemşehrilerini gururlandırıyor
ÇORUM HABER’in köşe yazarlarından, İTÜ emekli öğretim üyesi, İmar ve İskan eski Bakanı, merhum Prof.Dr. Ahmet Samsunlu’nun oğlu, İstanbul Havalimanı’nı yapıp işleten İGA’nın CEO’su Kadri Samsunlu, havacılık sektöründe –deyim yerindeyse- başarıya, unvana ve ödüle doymuyor.
Güncel 23.06.2022, 22:56
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Samsunlu, son olarak Roma’da yapılan toplantıda, havayolu işletmelerinin en büyük üst kuruluşu Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI World) Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. Böylelikle, 185 ülkede faaliyet gösteren 1.950 havalimanını bünyesinde barındıran kuruluşun ilk Türk yöneticisi oldu.
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