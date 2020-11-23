Kadir Usta’nın meşhur tandırı “paket servisi” ile
Çorum’un ünlü tandır kebapçısı Kadir Usta, pandemi kısıtlamaları nedeniyle hizmetini “Gel-Al Paket Servisi” ile sürdürüyor.
Güncel 23.11.2020, 20:12
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Çöplük Çarşısı’nda Hamit Camii altındaki işyerinin sahibi Kadir Hafızoğlu ile tandır ustası Nazmi Varan, Çorumluların tandır lezzetinden mahrum kalmamaları için paket servisi ile hizmete devam etiklerini bildirdiler. (Haber Merkezi)
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