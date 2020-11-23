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Kadir Usta’nın meşhur tandırı “paket servisi” ile

Çorum’un ünlü tandır kebapçısı Kadir Usta, pandemi kısıtlamaları nedeniyle hizmetini “Gel-Al Paket Servisi” ile sürdürüyor.

Güncel 23.11.2020, 20:12
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Kadir Usta’nın meşhur tandırı “paket servisi” ile

Çöplük Çarşısı’nda Hamit Camii altındaki işyerinin sahibi Kadir Hafızoğlu ile tandır ustası Nazmi Varan, Çorumluların tandır lezzetinden mahrum kalmamaları için paket servisi ile hizmete devam etiklerini bildirdiler. (Haber Merkezi)

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