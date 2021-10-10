Kadir Usta da, tandırın simge isimlerinden biri

Çorumluların “Kadir Usta” olarak bildikleri, Çorum dışından gelenlerin de bu adla tanıyıp porsiyon porsiyon kebabını yemeye koştukları Kadir Hafızoğlu, “Leylekli” olarak bilinen Karahacı’nın Lokantası’nda tandır ustası olan babası Nurettin Usta’nın çırağı. Yani ub zanaatı babadan oğula sürdürüyor. Tam 40 yıldır da Çöplük Çarşısı’ndaki mekânında, damak zevki olanlara tandır lezzeti sunuyor.

Daha önce “esnaf lokantası” niteliğindeki küçük bir mekânda hizmet veren Kadir Usta, 5 yıl önce mekânını genişletti, müşterilerini modern ve ferah salonlara kabul etmeye başladı. 60 yaşındaki Kadir Hafızoğlu, mesleğini öyle seviyor ki, her sabah işine, mesleğe yeni başlamanın heyecanla başlıyor. Her sabahı yeni bir başlangıç sayıyor. Zaten öylesine bir taleple karşılaşıyor ki, en geç saat 15.00 olunca kebap bitiyor.

Kadir Usta’nın kebabına tiryaki olmak için bir kez yenilmesi yetiyor. Çorumlular, belirli aralıklarla Kadir Usta’nın dükkânına uğramadan edemiyorlar. Çorum dışında yaşayan Çorumlular, ya da Çorum’a konuk olmuş yabancılar, gelen dostlarından leblebi gibi kebap istiyorlar ya da kargoyla talepte bulunuyorlar. Yıllar geçiyor, ama bu mekânda değişmeyen şey, kalite, lezzet ve Kadir Usta’nın gülen yüzü…

(Aliye ÖNCEL)

