Kadir Şişginoğlu’nun resim sergisi bugün
Çorumlu ressam Kadir Şişginoğlu’nun “Sılada bir güvercin” konulu resim sergisi, bugün saat 15.00’de Çorum Belediyesi Sanat Galerisi’nde açılacak.
Güncel 21.03.2022, 00:19
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1962 Sungurlu doğumlu olan Kadir Şişginoğlu,1983 yılında Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü’nden mezun oldu. 12 yıl öğretmenlikten sonra 1995 yılında KTÜ Eğitim Fakültesi Resim Bölümü’ne öğretim görevlisi olarak atandı. 2000’de yüksek lisans eğitimini tamamladı. Halen bu görevini sürdürüyor. 28 kişisel sergi açtı, 6 ödül aldı. (Haber Merkezi)
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