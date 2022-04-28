Kadir Gecesi’nde Kur’an ziyafeti

Türkiye’nin yetiştirdiği değerli hafızların Kur’an-ı Kerim ziyafeti sundukları Kadir Gecesi Özel programına vatandaşların da ilgisi yoğun oldu. Yeni tip koronavirüs pandemisinin etkisini azaltması ve normalleşme dönemine geçilmesiyle birlikte camileri doldurmaya başlayan vatandaşlar toplu olarak ibadet yapmanın lezzetini tatmaya başladı. Vatandaşların tamamını doldurduğu Akşemseddin Camisi’nde gerçekleştirilen Kadir Gecesi Özel programına Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ve Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da katıldı.

Çorum Web TV’den canlı olarak yayınlanan programda Antalya Süleymaniye Camisi İmam Hatibi Ahmet Sezer, İstanbul Üsküdar Çinili Cami İmam Hatibi Dursun Şahin, Çorum Akşemsettin Camisi Müezzin Kayyımı Ferhat Turhanoğlu, Konya Meram Sarraflar Yeraltı Camisi İmam Hatibi Mehmet Erarabacı, Antalya Döşemealtı Bilim Üniversitesi Camisi İmam Hatibi Muhammed Habib İspirli, Çorum Akşemsettin Camisi İmam Hatibi Sefa Kırçı ve İstanbul Bağcılar İstoç Camisi İmam Hatibi Sefa Taşkesenlioğlu Kur’an-ı Kerim ziyafeti, mevlid ve ilahilerle gönülleri mest etti.

Programın ardından Akşemseddin Camisi mihrabından cemaate hitap eden İl Müftüsü Muharrem Biçer, camileri dolduran vatandaşlara teşekkür ederek Kadir Gecelerini tebrik etti. Biçer konuşmasını yaptığı dua ile tamamladı.

Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve İl Müftüsü Muharrem Biçer teravih namazı sonrası vatandaşların Kadir Gecelerini tebrik etti. Çorum Belediyesi, cami çıkışında vatandaşlara lokum ikramında bulundu.

(Haber Merkezi)

