Kadir Gecesi’nde Kur’an ziyafeti

Ramazan’ın son günlerini idrak ettiklerini belirten Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, “11 Ayın Sultanı olan Ramazan-ı Şerif’i düzenleyeceğimiz Kadir Gecesi Özel Programı ile yavaş yavaş uğurluyoruz. Kur’an bülbülleri Kadir Gecesinde misafir olacak ve Kur’an-ı Kerim ziyafeti sunacaklar.” dedi.

Candan, “Kıraatleriyle gönüllerimize dokunacak olan Antalya Süleymaniye Camii İmam Hatibi Ahmet Sezer, İstanbul Üsküdar Çinili Camii İmam Hatibi Dursun Şahin, Çorum Akşemsettin Camii Müezzin Kayyımı Ferhat Turhanoğlu, Konya Meram Sarraflar Yeraltı Camii İmam Hatibi Mehmet Erarabacı, Antalya Döşemealtı Bilim Üniversitesi Camii İmam Hatibi Muhammed Habib İspirli, Çorum Akşemsettin Camii İmam Hatibi Sefa Kırçı ve İstanbul Bağcılar İstoç Camii İmam Hatibi Sefa Taşkesenlioğlu hocalarımız unutulmaz bir gece yaşatacak. Tüm hemşehrilerimizi 27 Nisan Akşamı Akşemseddin Camiinde gerçekleşecek Kadir Gecesi Özel Programımıza bekliyoruz” diye konuştu.

(Volkan SINAYUÇ)

