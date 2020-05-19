“Kadir Gecesi, sağlık, barış ve huzur getirsin”

Mübarek Kadir Gecesi nedeniyle bir mesaj yayınlayan CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, “Birliğe, dayanışmaya, yardımlaşmaya en çok ihtiyacımız olduğu bu günlerde bu mübarek gece, günahlarımızdan arınmak, kırgınlıkları ve dargınlıkları unutmak, sevgi ve hoşgörüyü daha da öne çıkarmak için büyük bir fırsattır” dedi.

Tahtasız, mesajını şu cümlelerle sürdürdü:

“Bereket ve huzur içerisinde ancak buruk bir şekilde geçirmekte olduğumuz mübarek Ramazan ayının sonuna yaklaşmamızla birlikte, manevi duygularımızın doruğa ulaştığı bin aydan daha değerli Kadir Gecesi’ni idrak edecek olmanın sevincini yaşamaktayız.

Tutulan oruçlar, gerçekleştirilen ibadet ve yardımlar ile geçirdiğimiz Ramazan Ayı, Kadir Gecesi ile zirveye ulaşmakta ve bayram ile taçlanmaktadır. Mübarek Kadir Gecesi, kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’in yer yüzüne indirildiği gün olması bakımından tüm İslam Alemi için dini ve manevi bir öneme sahiptir.

Bu kutlu gecede tüm insanlık için sevginin, barışın ve huzurun sağlanması, salgınların, hastalıkların şifa bulması, barışın egemen olması en büyük dileğimizdir.

İslam alemi için gecelerin en feyizlisi ve en bereketlisi olan Kadir Gecesi’nin rahmet ve bereketinden yararlanmayı Rabbim bizlere nasip etsin.” (Haber Merkezi)