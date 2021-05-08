“Kadir Gecesi kalplerin arınması için bir fırsat”

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan “Kadir Gecesi“ münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Sosyal hayatta dostluk, kardeşlik ve dayanışma duygularının yoğun bir şekilde yaşanmasına vesile olan, ilahî af ve mağfiret niyazlarını zirveye taşıyan, “sabır” denilen yüksek ahlakî meziyetimizi geliştiren oruç ibadetiyle geçirdiğimiz rahmet ve bereket mevsimi Ramazan ayının sonuna yaklaştığımızı hatırlatan AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan mesajında “Yüce Kitabımız’da “bin aydan daha hayırlı” olduğu bildirilen Kadir Gecesini idrak etmenin sevinç ve mutluluğunu yaşamaktayız. Ramazan Ayı, maddi ve manevi pek çok hikmet ve rahmeti, bereket ve mağfireti bünyesinde barındırken, Kadir Gecesi ile zirveye ulaşmakta ve bayram sevinci ile taçlanmaktadır” dedi.

“Hiç şüphesiz, bin aydan daha hayırlı olan bu mübarek gece, kalplerimizin arınması, gönül dünyalarımızın aydınlanması, manevi huzurumuzun artması, birlik ve beraberlik için de eşsiz bir imkân ve fırsat sunmakta” diyen Milletvekili Ceylan “Bu mübarek gece vesilesi ile, salgın hastalıkla mücadele verdiğimiz bu dönemde, tüm insanlık için sağlığın, sıhhatin sevginin ve barışın hakim olması en büyük dileğimizdir” ifadelerine yer verdi.

Ahmet Sami Ceylan mesajının devamında şu görüşlere yer verdi: “Bu vesile ile bu mübarek gecenin getirdiği esenlik ve selametin, tüm şehrimizi, ülkemizi, aziz milletimizi ve bütün insanlığı çepeçevre kuşatmasını; yeryüzünde barış ve huzura aracı olmasını diliyor; insanlığın güven, huzur ve sağlık içerisinde daha nice bayramlara erişmesine vesile olması dileklerimle, başta Çorumlu hemşerilerim olmak üzere aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Leyle-i Kadrini kutluyorum”

(Uğur GÖRKEM)

