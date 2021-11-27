“Kadınların yaşam hakları vahşice ellerinden alınmakta”

25 Kasım’ın kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü olduğunu belirten Benli, “25 Kasım 1960’da Dominik Cumhuriyeti'nde, Trojillo diktatör rejimine karşı mücadele veren 3 kız kardeşin, rejim yanlıları tarafından tecavüz edilerek öldürülmesi olayı bu günün sembolü olmuştur. Mirabel Kardeşler olarak anılan bu 3 kız kardeş; yaşanabilir bir dünya için, özgür ve eşit bir toplum için mücadele vermişler, bedelini canlarıyla ödemişlerdir. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 1999 yılında, bu olaya atıfla 25 Kasım gününü “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü” olarak ilan etmiştir” dedi.

Aradan geçen yıllara rağmen kadınların halen toplumsal cinsiyet eşitsizliğine, erkek şiddetine, cinsel şiddete, aile içi şiddete, ekonomik şiddete, psikolojik şiddet ve tacize maruz kaldığını anlatan Benli, açıklamasında şunları dile getirdi:

“2020 yılında Türkiye genelinde 373 kadın öldürülmüş, 263 kadın ve aile bireyi ise yaralanmıştır. 2021 yılının Kasım ayının ortasına kadar da öldürülen kadın sayısı 345’i bulmuştur.

Kadına yönelik şiddet ile ilgili bugüne kadar en önemli ve yaptırım gücü olan uluslararası düzenleme; Avrupa Konseyi İstanbul Sözleşmesi’dir.

Deva Partisi olarak İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmiyoruz. İktidara geldiğimizde İstanbul Sözleşmesi’nin tekrar tarafı olacağız. 6284 sayılı Kanunu, İstanbul Sözleşmesi’ne göre yeniden uyarlayarak kırılgan gruplar ile ilgili ek bir düzenleme yapacak, kanunun en etkin biçimde uygulanmasını sağlayacağız. Türk Ceza Kanunu’nda ve İnfaz yasasında, değişiklikler yapacak ve kadına yönelik şiddet ile ilgili olarak caydırıcı cezalar öngöreceğiz. Kadına yönelik şiddet ile ilgili koruyucu tedbir kararları verilmesi sonrasında işlenen suçlarda; denetimli serbestlik, iyi hal, haksız tahrik gibi tedbir ve ceza indirimlerinin uygulanmasını engelleyeceğiz.” (Haber Merkezi)

