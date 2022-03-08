“Kadınların talepleri acil çözüm bekliyor”

Kadınların dün olduğu gibi bugün de seslerini yükseltmeye devam ettiğini, sorunlar ve taleplerin dün olduğu gibi bugün de hayati, can yakıcı ve acil çözüm beklediğini ifade eden Şen, açıklamasının devamında şunları dile getirdi:

“Kadını ikinci sınıf gören, eve hapseden, eğitim hakkını elinden alan, kadına şiddet ve tacize sessiz kalan, bu olayların faillerini cezasız bırakan zihniyetler karşısında hep birlikte taleplerimizi haykırmaya devam edeceğiz.

Ulu Önder Atatürk’ün, Milli Mücadele’nin hemen ardından çağdaş, laik, demokratik cumhuriyetin temellerini atarken, önceliği medeni hayata, kadını ikinci sınıf gören karanlık zihniyetlerle mücadeleye, kadının toplumdaki yerini ortaya koyan devrimlere vermesini bugün daha iyi kavrıyoruz. Çünkü kadınların hak mücadelesi bir anlamda karanlık kafalara karşı aydınlığı, bilimi, demokrasiyi önceleme ve önemseme mücadelesidir.” (Haber Merkezi)

