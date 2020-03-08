“Kadınların ölmemesi için kurucu değerlere dönmeliyiz”

Türkiye’nin eşitsizliğin arttığı, her geçen gün daha fazla kadına yönelik şiddetin, kadın cinayetlerinin yaşandığı bir ülke olarak anılmaya başlandığını kaydeden Tokgöz, açıklamasında şunları dile getirdi:

“Türkiye’de şiddetsiz bir ortam yaratmak hedefimiz olmalıdır. Eğer kadınlar ölmesin istiyorsak bizim kurucu değerlere dönmemiz şarttır.

Ülkemizde kadınlar, erkeklerle birlikte sosyo-kültürel, siyasal tarihimizin inşa ve ihyasında büyük roller üstlenmişlerdir. Unutulmamalıdır ki, istiklal savaşının Nene Hatun’u, Halide Edip Adıvar’ı, Halime Çavuş’u, bizim kadınlarımızdır. Tarih bu konuda bize şöyle seslenir; kadının müdahil olmadığı, kafasında yer bulmadığı, hiçbir sosyo-kültürel ve siyasal hareket başarıyı yakalayamaz.

Hak, hukuk, adalet mücadelesi veren kadınları yürekten destekliyor, kadın hakları mücadelesi demokratikleşme mücadelesidir diyoruz.” (Haber Merkezi)